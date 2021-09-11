ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу під час кризи, - економіст

Новость на русском →
Київ, Субота 11 вересня 2021 13:08
Влада має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу під час кризи, - економіст Фото: влада має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна сильно залежить від цін на світових ринках. Держава має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу в часи падіння цін та криз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.

"Україна, як країна, яка досить багато експортує сировинних напівфабрикатів, дуже залежить від тих ринків, які ми називаємо світовими, що мають високу ступінь коливання або волатильні ринки. Наприклад, якщо ціна на якийсь товар може зростати втричі впродовж двох років або падати. Це стосується не тільки українського експорту. Це, в принципі, традиційна така карма сировинних країн", - пояснив Блінов.

На його думку, в такій ситуації держава має створити резервні фонди, щоб підтримати бізнес в періоди, коли ціни на світових ринках різко знижуються, як це відбувається зараз. І створювати такі фонди потрібно в сприятливі періоди, коли світові ціни на сировину тримаються на високому рівні.

"Держава повинна створювати потужні матеріальні резерви, потужні можливості для того, щоб вирівнювати ситуацію підтримки в періоди криз. Ви знаєте, що як нафтові країни - Норвегія, Росія, Саудівська Аравія роблять різні фонди розвитку чи майбутніх поколінь, чи резервні фонди саме щоб використовувати в худі такі роки ці кошти", - зазначив Блінов.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.

Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що держава не повинна спекулювати високими цінами на сировину, тому що це завжди призводить до падіння інвестицій.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес Криза в Україні
NEWS
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі