Влада має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу під час кризи, - економіст
Україна сильно залежить від цін на світових ринках. Держава має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу в часи падіння цін та криз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.
"Україна, як країна, яка досить багато експортує сировинних напівфабрикатів, дуже залежить від тих ринків, які ми називаємо світовими, що мають високу ступінь коливання або волатильні ринки. Наприклад, якщо ціна на якийсь товар може зростати втричі впродовж двох років або падати. Це стосується не тільки українського експорту. Це, в принципі, традиційна така карма сировинних країн", - пояснив Блінов.
На його думку, в такій ситуації держава має створити резервні фонди, щоб підтримати бізнес в періоди, коли ціни на світових ринках різко знижуються, як це відбувається зараз. І створювати такі фонди потрібно в сприятливі періоди, коли світові ціни на сировину тримаються на високому рівні.
"Держава повинна створювати потужні матеріальні резерви, потужні можливості для того, щоб вирівнювати ситуацію підтримки в періоди криз. Ви знаєте, що як нафтові країни - Норвегія, Росія, Саудівська Аравія роблять різні фонди розвитку чи майбутніх поколінь, чи резервні фонди саме щоб використовувати в худі такі роки ці кошти", - зазначив Блінов.
Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.
Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що держава не повинна спекулювати високими цінами на сировину, тому що це завжди призводить до падіння інвестицій.
Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.