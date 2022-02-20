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Власть должна снизить ренту на добычу газа в 2 раза, - ETG.UA

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 11:05
Власть должна снизить ренту на добычу газа в 2 раза, - ETG.UA Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Оптимальный размер ставки ренты на добычу украинского газа не должен превышать 15%.

Об этом заявил энергокомпании ETG Владимир Шведкий.

"По его словам, введение высоких рентных ставок - до 74%, которое сейчас рассматривают народные избранники - губительно для отрасли в период энергокризиса, ведь цены на природный газ останутся высокими еще год-два", - сообщает издание.

По оценкам ETG, в случае повышения ренты произойдет сокращение добычи природного газа на уже действующих украинских скважинах на 7-10%.

Иностранные инвестиции в газодобычу могут быть заморожены, предложение украинского газа на внутреннем рынке уменьшится, экономика Украины снизит свою конкурентоспособность по сравнению с соседними европейскими экономиками, где правительства уменьшают зависимость от энергоносителей и контролируют инфляцию вследствие бюджетной поддержки и снижение налогового давления на граждан и бизнес.

Высокие рентные ставки, по его мнению, сильнее всего ударят по сектору государственной добычи и сдержат коммерческую добычу, которая до этого ежегодно увеличивалась.

Напомним, ранее Ассоциация газодобывающих компаний заявляла, что инициатива об увеличении ренты на добычу газа ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и сделает Украину зависимой от импорта, в частности из России.

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