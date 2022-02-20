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Влада має знизити ренту на видобуток газу у 2 рази, - ETG.UA

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Київ, Неділя 20 лютого 2022 11:05
Влада має знизити ренту на видобуток газу у 2 рази, - ETG.UA Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Оптимальний розмір ставки ренти на видобуток українського газу не повинен перевищувати 15%.

Про це заявив енергокомпанії ETG Володимир Шведкий.

"За його словами, введення високих рентних ставок - до 74%, яке наразі розглядають народні обранці - згубне для галузі у період енергокризи, адже ціни на природний газ залишатимуться зависокими ще рік-два", - повідомляє видання.

За оцінками ETG, у випадку підвищення ренти відбудеться скорочення видобутку природного газу на вже чинних українських свердловинах на 7-10%.

Іноземні інвестиції в газовидобуток можуть бути заморожені, пропозиція українського газу на внутрішньому ринку зменшиться, економіка України знизить свою конкурентоздатність у порівнянні з сусідніми європейськими економіками, де уряди зменшують залежність від енергоносіїв та контролюють інфляцію внаслідок бюджетної підтримки та зниження податкового тиску на громадян та бізнес.

Високі рентні ставки, на його думку, найсильніше вдарять по сектору державного видобутку та стримають комерційний видобуток, який до цього щороку збільшувався.

Нагадаємо, раніше Асоціація газодобувних компаній заявляла, що ініціатива про збільшення ренти на видобуток газу ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та зробить Україну залежною від імпорту, зокрема з Росії.

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