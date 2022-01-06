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Власть должна быть равноприближенной ко всем церквям, - Епифаний

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Украина, Четверг 06 января 2022 12:48
Власть должна быть равноприближенной ко всем церквям, - Епифаний Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Православная церковь Украины поддерживает хорошие отношения с украинскими властями. ПЦУ хотела бы сменить принцип "равноудаленности" на принцип "равноприближенности".

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сказал в интервью РБК-Украина.

"Власти заявляют, что они относятся "равноудаленно" к церквям. А мы говорим, что они должны относиться равноприближенно ко всем церквям и всем религиозным организациям", - сказал он.

По его словам, у ПЦУ хорошие, конструктивные отношения с властью. "Есть отдельные фигуры, отдельные чиновники, которые открыто поддерживают МП. Однако в целом, с президентом, правительством, Верховной радой у нас хорошие, конструктивные отношения, мы сотрудничаем", - добавил Епифаний.

При этом он заявил, что власть должна поддерживать все церкви

"Мы не стремимся быть государственной церковью. Мы видим, какая сейчас модель в России. Мы не хотим быть "департаментом по делам религий", как РПЦ в российском государстве. Мы не хотим быть государственной церковью, но мы являемся государственнической церковью, то есть такой, которая поддерживает государственность, независимость, суверенитет Украины, потому что без сильного украинского государства не будет и сильной украинской церкви", - добавил он.

Напомним, предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний заявил, что после Объединительного собора Православной церкви Украины в декабре 2018 года к ПЦУ перешло около 700 приходов, однако процесс замедлился с приходом новой власти в 2019 году.

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