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Власть оставила шахтеров без зарплат накануне Нового года, - Мороз

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 19:13
Власть оставила шахтеров без зарплат накануне Нового года, - Мороз Фото: Владимир Мороз (zagittya.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Власть должна погасить задолженность перед шахтерами. Оставить их без зарплат накануне Нового года - преступление.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Мороз в эфире LIVE.

"Я знаю лично многих ребят-шахтеров, которые выходили на митинги под Верховную раду. Я был на этой площади и участвовал в акции вместе с ними. Шахтеры - не попрошайки, они не выпрашивают милостыню. Они требуют одного: заплатить им честно заработанные тяжелым трудом деньги. Ведь это действительно адский труд, и только те, кто хоть раз был там, под землей, могут понять то, о чем я сейчас говорю. И оставить сегодня шахтеров без заработной платы к Новому году - я считаю, что это преступление", - заявил политик.

Он также упрекнул представителей власти в сознательном ущемлении прав работников горной отрасли.

"Очень стыдно должно быть правительству и руководству страны в целом. Они прекрасно понимают, что сегодня государству критически не хватает угля. Понимают, что людям, добывающим этот уголь, - очень тяжело. И тем не менее - власть с ними не расплачивается за проделанную работу, оставляя без денег", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, приняв закон о перераспределении средств на зарплаты шахтерам лишь в первом чтении, власть в очередной раз обманула горняков.

"В тот же день, когда проходил митинг шахтеров под Верховной радой, мы в зале рассматривали законопроект №5891-1, который позволил бы перераспределить бюджетные средства так, чтобы направить дополнительный миллиард гривен на погашение части задолженности перед шахтерами. Всего она составляет 2,1 миллиарда гривен. В первом чтении проект закона приняли, но далее его никто даже рассматривать не стал! Таким образом, в очередной раз обманули и шахтеров, и нас - тех, кто боролся за выплату им заработных плат", - резюмировал Мороз.

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