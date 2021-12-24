Власть оставила шахтеров без зарплат накануне Нового года, - Мороз

"Я знаю лично многих ребят-шахтеров, которые выходили на митинги под Верховную раду. Я был на этой площади и участвовал в акции вместе с ними. Шахтеры - не попрошайки, они не выпрашивают милостыню. Они требуют одного: заплатить им честно заработанные тяжелым трудом деньги. Ведь это действительно адский труд, и только те, кто хоть раз был там, под землей, могут понять то, о чем я сейчас говорю. И оставить сегодня шахтеров без заработной платы к Новому году - я считаю, что это преступление", - заявил политик.

Он также упрекнул представителей власти в сознательном ущемлении прав работников горной отрасли.

"Очень стыдно должно быть правительству и руководству страны в целом. Они прекрасно понимают, что сегодня государству критически не хватает угля. Понимают, что людям, добывающим этот уголь, - очень тяжело. И тем не менее - власть с ними не расплачивается за проделанную работу, оставляя без денег", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, приняв закон о перераспределении средств на зарплаты шахтерам лишь в первом чтении, власть в очередной раз обманула горняков.

"В тот же день, когда проходил митинг шахтеров под Верховной радой, мы в зале рассматривали законопроект №5891-1, который позволил бы перераспределить бюджетные средства так, чтобы направить дополнительный миллиард гривен на погашение части задолженности перед шахтерами. Всего она составляет 2,1 миллиарда гривен. В первом чтении проект закона приняли, но далее его никто даже рассматривать не стал! Таким образом, в очередной раз обманули и шахтеров, и нас - тех, кто боролся за выплату им заработных плат", - резюмировал Мороз.