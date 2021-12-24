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Влада залишила шахтарів без зарплат напередодні Нового року, - Мороз

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 19:13
Влада залишила шахтарів без зарплат напередодні Нового року, - Мороз Фото: Володимир Мороз (zagittya.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Влада повинна погасити заборгованість перед шахтарями. Залишити їх без зарплат напередодні Нового року - злочин.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз в ефірі LIVE.

"Я знаю особисто багатьох хлопців-шахтарів, які виходили на мітинги під Верховну раду. Я був на цій площі і брав участь в акції разом з ними. Шахтарі - не жебраки, вони не випрошують милостиню. Вони вимагають одного: заплатити їм чесно зароблені важкою працею гроші. Адже це дійсно пекельна праця, і тільки ті, хто хоч раз був там, під землею, можуть зрозуміти те, про що я зараз говорю. І залишити сьогодні шахтарів без заробітної плати до Нового року - я вважаю, що це злочин", - заявив політик.

Він також дорікнув представникам влади у свідомому утиску прав працівників гірничої галузі.

"Дуже соромно має бути уряду і керівництву країни в цілому. Вони прекрасно розуміють, що сьогодні державі критично не вистачає вугілля. Розуміють, що людям, які видобувають це вугілля, - дуже важко. І тим не менше - влада з ними не розплачується за виконану роботу, залишаючи без грошей", - підкреслив парламентарій.

За його словами, прийнявши закон про перерозподіл коштів на зарплати шахтарям лише в першому читанні, влада в черговий раз обдурила гірників.

"Того ж дня, коли проходив Мітинг шахтарів під Верховною Радою, ми в залі розглядали законопроект №5891-1, який дозволив би перерозподілити бюджетні кошти так, щоб спрямувати додатковий мільярд гривень на погашення частини заборгованості перед шахтарями. Всього вона становить 2,1 мільярда гривень. У першому читанні проект закону прийняли, але далі його ніхто навіть розглядати не став! Таким чином, в черговий раз обдурили і шахтарів, і нас - тих, хто боровся за виплату їм заробітних плат", - резюмував Мороз.

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