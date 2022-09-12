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Власть должна поднять вопрос об экспорте металла через порты на международный уровень, - эксперт

Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокирование экспорта металла через украинские порты принесло бы в бюджет валютную выручку, которая необходима стране, поэтому власть должна активизироваться в этом вопросе и донести четкую позицию до наших международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Открыть порты для экспорта метала - вполне реально. Но должна быть публичная позиция власти на этот счет. Украина нуждается в экспорте металла, ведь он принес бы деньги в государственный бюджет, и нам, скажем, не пришлось бы возвращать акцизы на топливо. К большому сожалению, украинская власть в свое время не увязала эти два вопроса, и не сказала международному сообществу: если вам нужно украинское зерно - пожалуйста, оно идет на экспорт вместе с металлом", - пояснил Емельян.

По его мнению, по зерну ситуация была иной, а сделка разрабатывалась в рамках опасения глобального дефицита питания. Что же касается экспорта металла, то в нем нуждается прежде всего Украина, поэтому и позиция власти должна быть сильной.

"Украине нужна валютная выручка. Поэтому нужно поднимать этот вопрос в рамках международных договоренностей - и перед президентом Турции, и перед секретарем ООН, которые являются посредниками в этой ситуации, а также нарушать эту проблему на всех международных форумах", - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украине необходимо развивать успех международной "зерновой соглашения" и добавлять в нее металлургическую продукцию, ведь экспорт металлопродукции через порты даст стране несколько миллиардов долларов.

В свою очередь в Федерации металлургов Украины отметили, что разблокирование экспорта металла даст Украине 600 миллионов валютной выручки ежемесячно.

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Владимир Омелянпорт