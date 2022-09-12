ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Власть должна поднять вопрос об экспорте металла через порты на международный уровень, - эксперт

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 16:14
Власть должна поднять вопрос об экспорте металла через порты на международный уровень, - эксперт Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокирование экспорта металла через украинские порты принесло бы в бюджет валютную выручку, которая необходима стране, поэтому власть должна активизироваться в этом вопросе и донести четкую позицию до наших международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Открыть порты для экспорта метала - вполне реально. Но должна быть публичная позиция власти на этот счет. Украина нуждается в экспорте металла, ведь он принес бы деньги в государственный бюджет, и нам, скажем, не пришлось бы возвращать акцизы на топливо. К большому сожалению, украинская власть в свое время не увязала эти два вопроса, и не сказала международному сообществу: если вам нужно украинское зерно - пожалуйста, оно идет на экспорт вместе с металлом", - пояснил Емельян.

По его мнению, по зерну ситуация была иной, а сделка разрабатывалась в рамках опасения глобального дефицита питания. Что же касается экспорта металла, то в нем нуждается прежде всего Украина, поэтому и позиция власти должна быть сильной.

"Украине нужна валютная выручка. Поэтому нужно поднимать этот вопрос в рамках международных договоренностей - и перед президентом Турции, и перед секретарем ООН, которые являются посредниками в этой ситуации, а также нарушать эту проблему на всех международных форумах", - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украине необходимо развивать успех международной "зерновой соглашения" и добавлять в нее металлургическую продукцию, ведь экспорт металлопродукции через порты даст стране несколько миллиардов долларов.

В свою очередь в Федерации металлургов Украины отметили, что разблокирование экспорта металла даст Украине 600 миллионов валютной выручки ежемесячно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Омелян порт
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление