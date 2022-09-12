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Влада має підняти питання про експорт металу через порти на міжнародний рівень, - експерт

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Понеділок 12 вересня 2022 16:14
Влада має підняти питання про експорт металу через порти на міжнародний рівень, - експерт Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Розблокування експорту металу через українські порти принесло б до бюджету валютну виручку, яка необхідна країні, тому влада має активізуватися у цьому питанні і донести чітку позицію до наших міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Відкрити порти для експорту металу - цілком реально. Але має бути публічна позиція влади щодо цього. Україна потребує експорт металу, адже він приніс би гроші до державного бюджету, і нам, скажімо, не довелось би повертати акцизи на пальне. На превеликий жаль, українська влада свого часу не ув’язала ці два питання, і не сказала міжнародній спільноті: якщо вам потрібне українське зерно - будь ласка, воно йде на експорт разом з металом", - пояснив Омелян.

На його думку, по зерну ситуація була іншою, а угода розроблялася в рамках побоювання глобального дефіциту харчування. Що ж стосується експорту металу, то його потребує передусім Україна, тому й позиція влади має бути сильною.

"Україні потрібна валютна виручка. Тому потрібно піднімати це питання у рамках міжнародних домовленостей - і перед президентом Туреччини, і перед секретарем ООН, які є посередниками у цій ситуації, а також порушувати цю проблему на всіх міжнародних форумах", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше директор Українського інституту політики Руслан Бортник заявив, що Україні необхідно розвивати успіх міжнародної "зернової угоди" та додавати в неї металургійну продукцію, адже експорт металопродукції через порти дасть країні декілька мільярдів доларів.

У свою чергу в Федерації металургів України зауважили, що розблокування експорту металу дасть Україні 600 мільйонів валютної виручки щомісяця.

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