Власть должна как можно скорее запустить возмещение НДС, - эксперт

Ситуация, в которой оказались украинские экспортеры, недопустима. Из-за невозмещения НДС их продукция, по сути, стала на 20% дороже, что делает ее неконкурентной на мировых рынках.

По его мнению, власть должна в кратчайшие сроки возместить НДС за декабрь и январь, а также запустить механизм регистрации накладных, и наконец отказаться от практики ручного регулирования, которое в нынешнее время имеет все признаки коррупции.

"Если одним выдают возмещение, а другим нет, это открывает возможности для коррупционных составляющих. Если кто-то договорится под патриотическими лозунгами о возврате НДС, а кому-то не дадут - то, скорее всего, тут речь идет о коррупции. И в условиях войны это может быть одним из наиболее раздражающих факторов", - поясняет эксперт.

Экспорт составляет минимум 30% ВВП, и обвал экономики только из-за невозмещения НДС может быть колоссальным - в дополнение к падению из-за военной агрессии РФ и блокирования ею же морских портов, предупреждали ранее участники рынка. Поэтому, по словам эксперта, государство должно установить четкую единую и прозрачную процедуру для всех участников экономических процессов, и запустить этот процесс как можно быстрее.

Напомним, возмещение НДС экспортерам было заблокировано еще в начале года решением Минфина по новым налоговым накладным, а потом и Рады в части приостановки налоговых проверок, без которых возмещение ранее оплаченного НДС невозможно.

Из-за этого миллиарды гривен оборотных средств украинских предприятий, которые могли быть использованы для восстановления довоенного уровня производства, оказались заморожены. Позже Рада приняла законопроект 7360, что должно разблокировалть возмещение.