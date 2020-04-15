Власть должна четко определить условия и этапы ослабления карантина, - Нестор

Украина должна взять за основу дорожную карту Европейского союза по ослаблению карантина. Об этом заявил глава столичной ячейки ВО "Батькивщина" Виталий Нестор на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина, но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том когда и как карантинные меры будут снимать. Такая неопределенность является разрушительным для украинского бизнеса и граждан.

По мнению Нестора, политика власти должна быть предсказуемой, только таким образом каждый сможет спланировать как пережить этот трудный период и выйти из него. В свою очередь, ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество, добавляет политик.

По предложению Нестора, ослабление карантина должно пройти в четыре этапа.

Так, на первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и учреждений образования. В первую очередь - детских садов и младшей школы, чтобы дать родителям возможность работать.

Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий - запуск заведений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спорт-центры и другие). И на заключительном этапе следует разрешить проводить массовых мероприятий.

В то же время, отмечает Нестор, снятие карантина должно быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения должны оставаться дольше.

Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.

По мнению лидера киевской "Батькивщины", часть полномочий по ослаблению карантина надо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.

Напомним, ранее Виталий Нестор призвал Кабинет министров Украины отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.