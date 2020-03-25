Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор

Фото: Виктор Нестор (czk.org.ua)

Политик сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице

Кабинет министров Украины должен немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель киевской "Батькивщины" Виталий Нестор, передает РБК-Украина.

Политик сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанные с невозможностью посещать центры занятости через введенный карантин.

"Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для не начисления выплат", - отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.

"Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки", - добавил руководитель столичной "Батькивщины".

По его словам, правительство должно немедленно решать данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

"Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного Постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя - люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать", - добавил он.

Напомним, 19 марта в Киеве заработала неправительственная горячая линия для решения вопросов, связанных с карантином в городе. О начале работы горячей линии сообщил председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

25 марта Кабинет министров Украины принял решение о введение чрезвычайной ситуации во всех областях страны до 24 апреля. Таким образом, правительство продлило карантин на 30 дней.