Власть давит на легальный бизнес вместо того, чтобы заняться "теневой" экономикой, - экономист

"Сегодня под лозунгом "борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой" власть резко увеличивает общее количество проверок бизнеса. Они (налоговики, - ред.) не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень", - заявил Пендзин.

По его словам, фискальное давление со стороны власти в конечном итоге приведет к росту теневого сектора экономики, ведь легальный бизнес теряет конкурентоспособность, по сравнению с нелегальным. Кроме того, это негативно сказывается на инвестиционном климате в стране, поскольку инвестор не будет работать в условиях Законодательного произвола.

"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционного климата в стране, и к обще экономической ситуации", - подчеркнул Пендзин.

Экономист также обратил внимание на избирательность действий власти в отношении бизнеса, отметив, что для власти существуют "свои", которым предоставляют преференции, и "чужие", для которых устраивают "маски-шоу".

"Мы видим проблемы и по расследованию уголовных преступлений, которые совершают провластные народные депутаты, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех последних. Помните, была очень известная фраза, что "друзьям все, врагам - закон!". Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где проводился, собственно, этот принцип, мы знаем. Поэтому властям, наверное, стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей", - отметил Пендзин.

Напомним, ранее опрошенные Forbes юристы заявили, что давление на крупные предприятия осуществляется с многочисленными нарушениями украинского законодательства.

Как известно, недавно представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.