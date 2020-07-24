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Власть будет использовать на киевских выборах методы Януковича, - эксперт

Киев, Пятница 24 июля 2020 16:25
Власть будет использовать на киевских выборах методы Януковича, - эксперт
Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, политолог прогнозирует усиление атак на Кличко

Власть будет усиливать давления на нынешнего мэра Киева Виталия Кличко в преддверие выборов городского головы. Для этого, в том числе, будут использоваться и старые методы.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя выступление нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского на праймериз партии.

"Новые лица, новая политика, новые люди, с "чистыми помыслами и руками", а фактически методы предыдущих президентов", - отмечает эксперт.

По его словам, в ближайшее время можно ожидать усиление атак на Кличко.

Напомним, ранее было опубликовано видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа", где во время своего выступления в присутствии президента, спикера Верховной рады, главы Офиса президента и премьер-министра, нардеп Дубинский заявил, что обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

Также нардеп напомнил историю сентября прошлого года, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на "1+1".

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