ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада буде використовувати на київських виборах методи Януковича, - експерт

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 16:25
Влада буде використовувати на київських виборах методи Януковича, - експерт
Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Крім того, політолог прогнозує посилення атак на Кличка

Влада буде посилювати тиск на нинішнього мера Києва Віталія Кличка напередодні виборів міського голови. Для цього, в тому числі, будуть використовуватися й старі методи.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи виступ нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського на праймеріз партії.

"Нові обличчя, нова політика, нові люди, з "чистими помислами і руками", а фактично методи попередніх президентів", - зазначає експерт.

За його словами, найближчим часом можна очікувати посилення атак на Кличка.

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео з праймеріз кандидатів у мери Києва від "Слуги народу", де під час свого виступу в присутності президента, спікера Верховної ради, голови Офісу президента і прем'єр-міністра, нардеп Дубинський заявив, що обговорював з президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

Також нардеп нагадав історію вересня минулого року, що особисто вів дискредитує інформаційну кампанію проти Кличка на "1+1".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Віталий КличкоКиїввыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся