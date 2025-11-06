Власників українського дистриб'ютора ліків "Вента ЛТД" підозрюють у співпраці з Міноборони РФ: деталі

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора виявили, що власники одного з найбільших українських дистриб’юторів лікарських засобів - ТОВ "Вента ЛТД" є підконтрольними російській компанії АО НПК "Катрен", яка постачає медичні товари та обладнання Міністерству оборони РФ.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив політолог Віктор Таран з посиланнями на матеріали досудового розслідування.

"Вента ЛТД" з 2008 року перебуває під прямим контролем російської корпорації "Катрен". Остання, за даними ДБР, має сталі зв’язки з державними структурами РФ та отримує прибуток від діяльності українського дистриб’ютора.

"ТОВ "ВЕНТА ЛТД", будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період часу з 2008 року по теперішній час контролюється компанією АО НПК "Катрен", яка здійснює постачання лікарських засобів і товарів медичного призначення Міністерству оборони країни-агресора", - йдеться в ухвалі суду.

На фоні цих даних, наразі тривають спроби формально змінити структуру власності компанії, переписавши її на підставних українських менеджерів.

Політолог повідомив, що на 3-му році повномасштабної війни російські власники "Вента ЛТД" продовжують заробляти на українському ринку лікарських засобів, де компанія контролює близько 10% дистрибуції.

За його оцінками, прибуток від діяльності в Україні міг перевищити 8 млрд грн.