Власників термінала в Одеському порту звинувачують в шахрайській схемі на понад 100 млн доларів

Американський фонд Argentem Creek Partners (ACP) заявив, що зіткнувся в Україні із сумнівними судовими рішеннями, що спрямовані на блокування доступу до заставлених активів. Зокрема, мова йде про Одеський зерновий термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Сергія Лямця.

Як відомо, Argentem Creek Partners інвестував в розвиток перевантажувального хабу "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Термінал належить міжнародному холдингу GNT Group, а власниками є двоє одеситів Володимир Науменко та Сергій Гроза.

"Загальна стратегія власників GNT Group виглядає так: 1) у жоден спосіб не повертати борги; 2) вивести усе цінне майно на інші компанії та продовжувати працювати; 3) інвесторам кинути пусті оболонки компаній, на яких раніше були реальні термінал, зерно, техніка тощо", - пише журналіст.

За його словами, бізнес одеситів записаний на багато компаній, які разом створюють непролазні юридичні хащі. Наприклад, безпосереднє управління бізнесом відбувається через три українські компанії - ТОВ Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт". Зараз компанії знаходяться під управлінням інвесторів, але перебувають під загрозою ліквідації, бо через дії колишніх власників не мають змоги повернути кредиторам $118 млн.

Фактично, американським кредиторам пропонували звернути стягнення саме на корпоративні права бізнесу власників GNT Group, тобто на порожню «оболонку», під якою не було б ніяких активів.

Сума заборгованості пов’язаних з бенефіціарам компаній, заявлена в банкрутстві лише однієї ключової особи - "Олімпекс Купе Інтернейшнл", понад 1,3 млрд грн кредиторської заборгованості.

Також під час розслідування виявилося, що в GNT Group сформували значну підконтрольну заборгованість. Вона мала дозволити контролювати комітет кредиторів і призначати ліквідатора.

Ще один механізм, про який розповідає Лямець, використання банків як механізму перерозподілу власності.

Аби вивести активи, третя особа отримує кредит під заставу майна боржника міжнародних фондів. Кредит не повертає, і банк цілком законно вилучає майно, продає його в позасудовий спосіб без аукціону та в рахунок погашення кредиту. Покупцем майна з аукціону зазвичай є сам власник, звісно під виглядом сторонньої особи. Зокрема, у ЗМІ вже писали про те, як підконтрольні Сергію Грозі та Володимиру Науменку компанії ТОВ "Ферко" та "Вторметекспорт", до яких кредитори не мають права регресу, взяли кредит на $17,5 млн у банка "Південний". Вони передали йому в заставу майно компаній групи GNT, в тому числі, половину зернового терміналу в Одеському порту", - додав журналіст.

Зараз тривають судові спори в Англії, Швейцарії, Кіпрі, Арабських Еміратах та Україні. Відсторонені або в процесі відсторонення менеджери колишніх бенефіціарів групи.