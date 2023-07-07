Владельцев терминала в Одесском порту обвиняют в мошеннической схеме более чем на 100 млн долларов

Американский фонд Argentem Creek Partners (ACP) заявил, что столкнулся в Украине с сомнительными судебными решениями, направленными на блокирование доступа к заложенным активам. В частности, речь идет об Одесском зерновом терминале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Сергея Лямца.

Как известно, Argentem Creek Partners инвестировал в развитие перегрузочного хаба "Олимпекс Купе Интернейшнл". Терминал принадлежит международному холдингу GNT Group, а владельцами являются два одессита Владимир Науменко и Сергей Гроза.

"Общая стратегия владельцев GNT Group выглядит так: 1) ни одним способом не возвращать долги; 2) вывести все ценное имущество на другие компании и продолжать работать; 3) инвесторам бросить пустые оболочки компаний, на которых раньше были реальные терминал, зерно, техника и т.д.", - пишет журналист.

По его словам, бизнес одесситов записан на многие компании, которые вместе создают непроходимые юридические заросли. К примеру, непосредственное управление бизнесом происходит через три украинских компании - ООО Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металзюкрайн корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноекспорт". Сейчас компании находятся под управлением инвесторов, но находятся под угрозой ликвидации, потому что из-за действий бывших собственников нет возможности вернуть кредиторам $118 млн.

Фактически американским кредиторам предлагали обратить взыскание именно на корпоративные права бизнеса владельцев GNT Group, то есть на пустую "оболочку", под которой не было бы никаких активов.

Сумма задолженности связанных с бенефициаром компаний, заявленная в банкротстве только одного ключевого лица - "Олимпекс Купе Интернейшнл", более 1,3 млрд грн кредиторской задолженности.

Также в ходе расследования оказалось, что у GNT Group сформировали значительную подконтрольную задолженность. Она должна была позволить контролировать комитет кредиторов и назначать ликвидатора.

Еще один механизм, о котором рассказывает Лямец, использование банков как механизма перераспределения собственности.

Чтобы вывести активы, третье лицо получает кредит под залог имущества должника международных фондов. Кредит не возвращает, и банк полностью законно изымает имущество, продает его внесудебным способом без аукциона и в счет погашения кредита. Покупателем имущества с аукциона обычно является сам собственник, конечно, под видом постороннего лица. В частности, в СМИ уже писали о том, как подконтрольные Сергею Грозе и Владимиру Науменко компании ООО "Ферко" и "Вторметэкспорт", к которым кредиторы не имеют права регресса, взяли кредит на $17,5 млн у банка "Южный". Они передали ему в залог имущество компаний группы GNT, в том числе половину зернового терминала в Одесском порту", - добавил журналист.

Сейчас продолжаются судебные споры в Англии, Швейцарии, Кипре, Арабских Эмиратах и Украине. Отстранены или в процессе отстранения менеджеры бывших бенефициаров группы.