Власників групи компаній "Агромарс" звинуватили в ухилянні від сплати боргів

Так, арбітражна керуюча Марина Сердюк повідомила, що ТОВ "Комплекс Агромарс" вже визнавався банкрутом, але рішення суду було скасовано. В результаті 13 жовтня 2021 року суд відкрив нове провадження в справі №910/15043/21 про банкрутство компанії, але станом на 16 березня 2023 року ще навіть не сформований реєстр вимог кредиторів.

"Господарський суд міста Києва ще в жовтні 2021 року відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс". До цього кредиторами було подано 48 заяв щодо боргових зобов’язань на загальну суму майже 2 млрд грн. Проте станом на сьогодні ми досі не маємо затвердженого реєстру кредиторів, заяви не розглянуті, суд з різних підстав постійно відкладає засідання", - зазначила Сердюк.

За її словами, вона як розпорядник майна намагалася провести інвентаризацію наявних активів компанії з метою подальшого аналізу спроможності "Комплексу Агромарс" вести господарську діяльність. Проте з боку власника підприємства їй чинили опір. "Я бачу з боку керівника боржника спроби перешкодити моїй діяльності. Він подає зустрічні позови, тривалий час не відповідає на запити, не надає потрібних документів та інформації", - зазначила юрист.

Інший арбітражний керуючий Денис Ткаченко додав, що вже тривалий час теж не може провести інвентаризацію майна на іншому підприємстві групи Агромарс. Він також повідомив про те, що до його обов’язків як арбітражного керуючого входить проведення оцінки фінансово-господарської діяльності боржника, щоб зрозуміти, чи можливо, наприклад, відновити виробництво, чи вже слід відразу переходити до ліквідації. Крім того, потрібно було з’ясувати, чи не вбачається в діях керівництва заводу ознак доведення до банкрутства підприємств. "Було залучено відповідного фахівця. Скажу відверто - є ознаки доведення до банкрутства", - додав він.

Обома арбітражними керуючими були подані клопотання про припинення повноважень керівника через те, що він чинить активні перешкоди їх професійній діяльності. Але суд не поспішає з цим питанням.

Також учасники заходу звернули увагу, що в судових процесах з’явилась певна група "зацікавлених" кредиторів (насамперед йдеться про ТОВ "Фаст Агро Інвест"), які вчиняють усі дії виключно на користь боржника.

Представник ТОВ "ФК Вінстар" підтвердив наявність численних випадків так званої процесуальної диверсії. Наприклад, в провадженні Господарського суду м. Києва перебували три однакові позовні заяви ТОВ "Фаст Агро Инвест", з однаковими сторонами та предметом позову, що свідчить про маніпулювання автоматизованою системою розподілення судових справ та штучним вибором судді.

Своєю чергою, представник фінкомпанії "Інтер Вей Капітал" також зазначив, що в поведінці боржника не вбачається реального бажання погашати свої борги, а виключно намагання вводити в оману як суд, так і кредиторів в цілому.