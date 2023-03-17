Владельцев группы компаний "Агромарс" обвинили в уклонении от уплаты долгов

Да, арбитражная управляющая Марина Сердюк сообщила, что ООО "Комплекс Агромарс" уже признавался банкротом, но решение суда было отменено. В результате 13 октября 2021 г. суд открыл новое производство по делу №910/15043/21 о банкротстве компании, но по состоянию на 16 марта 2023 г. еще даже не сформирован реестр требований кредиторов.

"Хозяйственный суд города Киева еще в октябре 2021 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс". До этого кредиторами было подано 48 заявлений относительно долговых обязательств на общую сумму почти 2 млрд грн. Однако по состоянию на сегодня мы до сих пор не имеем" утвержденного реестра кредиторов, заявления не рассмотрены, суд по разным основаниям постоянно откладывает заседание", - отметила Сердюк.

По ее словам, она как распорядитель имущества пыталась провести инвентаризацию имеющихся активов компании с целью дальнейшего анализа возможности "Комплекса Агромарс" вести хозяйственную деятельность. Однако со стороны собственника предприятия ей сопротивлялись. "Я вижу со стороны руководителя должника попытки помешать моей деятельности. Он подает встречные иски, длительное время не отвечает на запросы, не предоставляет нужные документы и информацию", - отметила юрист.

Другой арбитражный управляющий Денис Ткаченко добавил, что уже долгое время тоже не может провести инвентаризацию имущества на другом предприятии группы Агромарс. Он также сообщил о том, что в его обязанности в качестве арбитражного управляющего входит проведение оценки финансово-хозяйственной деятельности должника, чтобы понять, возможно ли, например, возобновить производство или уже следует сразу переходить к ликвидации. Кроме того, нужно было выяснить, не усматриваются ли в действиях руководства завода признаки доведения до банкротства предприятий. "Был привлечен соответствующий специалист. Скажу откровенно - есть признаки доведения до банкротства", - добавил он.

Оба арбитражных управляющих подали ходатайство о прекращении полномочий руководителя из-за того, что он оказывает активные препятствия их профессиональной деятельности. Но суд не торопится с этим вопросом.

Также участники мероприятия обратили внимание, что в судебных процессах появилась определенная группа "заинтересованных" кредиторов (прежде всего речь идет о ООО "Фаст Агро Инвест"), которые совершают все действия исключительно в пользу должника.

Представитель ООО "ФК Уинстар" подтвердил наличие многочисленных случаев так называемой процессуальной диверсии. Например, в производстве Хозяйственного суда г. Киева находились три одинаковых исковых заявления ООО "Фаст Агро Инвест", с одинаковыми сторонами и предметом иска, что свидетельствует о манипулировании автоматизированной системой распределения судебных дел и искусственным выбором судьи.

В свою очередь представитель финкомпании "Интер Вэй Капитал" также отметил, что в поведении должника не усматривается реального желания погашать свои долги, а исключительно попытки вводить в заблуждение как суд, так и кредиторов в целом.