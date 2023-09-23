UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Власників авто можуть позбавляти субсидій: пояснення Пенсійного фонду

Фото: власникам авто пояснили, чи можуть вони розраховувати на субсидію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Субсидію на комунальні послуги в Україні можуть не отримати власники автомобілів. У Пенсійному фонді пояснили, хто може розраховувати на субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ у Facebook.

Зазначається, що субсидії можуть призначити лише за умови, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів та причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років.

Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло 5 років або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.

Сім'я, у власності якої є два чи більше авто, може претендувати на субсидію, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидіїСубсидії в УкраїніПенсионный фонд Украины