Власників авто можуть позбавляти субсидій: пояснення Пенсійного фонду

Субсидію на комунальні послуги в Україні можуть не отримати власники автомобілів. У Пенсійному фонді пояснили, хто може розраховувати на субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ у Facebook.

Зазначається, що субсидії можуть призначити лише за умови, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів та причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років.

Якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло 5 років або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.

Сім'я, у власності якої є два чи більше авто, може претендувати на субсидію, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.

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