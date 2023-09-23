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Владельцев авто могут лишать субсидий: объяснение Пенсионного фонда

Украина, Суббота 23 сентября 2023 14:57
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Владельцев авто могут лишать субсидий: объяснение Пенсионного фонда Фото: владельцам авто объяснили, могут ли они расчитывать на субсидию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Субсидию на коммунальные услуги в Украине могут не получить владельцы автомобилей. В Пенсионном фонде объяснили, кто может рассчитывать на субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ в Facebook.

Отмечается, что субсидии могут назначить только при условии, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов и прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет.

Если же конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло 5 лет или два или более автомобилей в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается.

Семья, в собственности которой есть два или более авто, может претендовать на субсидию, когда со времени выпуска автомобиля будет более 15 лет.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.

Ранее РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.

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