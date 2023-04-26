Власника проросійського видання у Криму судитимуть за держзраду

За даними слідства, перебуваючи в Криму, у квітні 2014 року він створив пропагандистське інтернет-видання на користь країни-агресора.

"Власний медійний ресурс Степанов використовував для поширення кремлівських наративів та дискредитації України на міжнародній арені. До злочинної діяльності він залучив своїх "однодумців", які потім займалися підготовкою антиукраїнських матеріалів", - йдеться в повідомленні.

До того ж, щоб приховати свої злочини псевдожурналісти діяли як позаштатні кореспонденти під вигаданими іменами і позиціонували себе "експертами"

У своїх публікаціях вони виправдовували російську збройну агресію і захоплення частини території на сході та півдні України.

Як з'ясувалось, перед написанням пропагандистських текстів "автори" отримували від Степанова покрокові "інструкції" щодо підготовки матеріалів.

За поширення деструктивного контенту вони отримували від окупантів так звані "гонорари". Гроші їм надходили через російські електронні платіжні системи.

У квітні та липні минулого року СБУ затримала двох фейкових "експертів" у Києві та Вінниці. Зараз вони перебувають під вартою.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Степанова та його спільників.

Наразі тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Матеріали передано в суд.Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: