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Власника агрохолдингу "АСТ" Колесника внесли до бази "Миротворець" через зв'язок із Медведчуком

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П'ятниця 11 серпня 2023 12:22
Власника агрохолдингу "АСТ" Колесника внесли до бази "Миротворець" через зв'язок із Медведчуком Фото: Власника агрохолдингу "АСТ" Колесника внесли до бази "Миротворець" через зв'язок із Медведчуком (
Автор: Сергей Новиков

Через зв'язок із агробізнесом Віктора Медведчука та Оксани Марченко до бази "Миротворець" внесли власника агрохолдингу "Аграрні Системні Технології" (АСТ) Дмитра Колесника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту.

Запис про Колесника на сайті бази даних, на якому зібрано інформацію про людей, пов'язаних або працюючих на користь країни-агресора, з'явився 20 липня 2023 року.

До бази "Миротворець" Дмитра Колесника внесено за "дії, спрямовані на фінансування російського агресора" та "легалізацію для цього коштів, отриманих злочинним шляхом". Колесника звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, справу за фактом якого відкрито поліцією 21 квітня 2022 року.

"Встановлено, що до організації фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж її території шляхом військового нападу збройних сил російської федерації причетні такі особи: Колесник Дмитро Вікторович, Колесник Тетяна Вікторівна та Аміров Олександр Нударович", - йдеться на сайті.

Як відомо, Колесник є власником агрохолдингу "АСТ", до якого входить близько 50 агропідприємств, оформлених на його доньку Катерину Колесник та сестру Тетяну Колесник. Серед них ТОВ ”Дайвест”, ”Акріс-Агро”, ”Акріс-Інвест”, ”Акріс-Груп” та інші.

Раніше повідомлялось, що частину підприємств Колесника зареєстровано за однією адресою з агропідприємствами дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко та його партнера Тараса Козака у Києві на вулиці Тулузи 11а. Окрім цього, Катерина Колесник є співзасновником підприємства Оксани Марченко ТОВ !Клубний дім "Діамант".

Нагадаємо, раніше в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що Дмитро Колесник є фігурантом корупційної справи народного депутата Анатолія Гунька, який, будучи головою ТСК ВР з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, за хабарі роздавав у користування землі Національної академії аграрних наук.

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Віктор Медведчук Миротворець
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