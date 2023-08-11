Власника агрохолдингу "АСТ" Колесника внесли до бази "Миротворець" через зв'язок із Медведчуком
Через зв'язок із агробізнесом Віктора Медведчука та Оксани Марченко до бази "Миротворець" внесли власника агрохолдингу "Аграрні Системні Технології" (АСТ) Дмитра Колесника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту.
Запис про Колесника на сайті бази даних, на якому зібрано інформацію про людей, пов'язаних або працюючих на користь країни-агресора, з'явився 20 липня 2023 року.
До бази "Миротворець" Дмитра Колесника внесено за "дії, спрямовані на фінансування російського агресора" та "легалізацію для цього коштів, отриманих злочинним шляхом". Колесника звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, справу за фактом якого відкрито поліцією 21 квітня 2022 року.
"Встановлено, що до організації фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж її території шляхом військового нападу збройних сил російської федерації причетні такі особи: Колесник Дмитро Вікторович, Колесник Тетяна Вікторівна та Аміров Олександр Нударович", - йдеться на сайті.
Як відомо, Колесник є власником агрохолдингу "АСТ", до якого входить близько 50 агропідприємств, оформлених на його доньку Катерину Колесник та сестру Тетяну Колесник. Серед них ТОВ ”Дайвест”, ”Акріс-Агро”, ”Акріс-Інвест”, ”Акріс-Груп” та інші.
Раніше повідомлялось, що частину підприємств Колесника зареєстровано за однією адресою з агропідприємствами дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко та його партнера Тараса Козака у Києві на вулиці Тулузи 11а. Окрім цього, Катерина Колесник є співзасновником підприємства Оксани Марченко ТОВ !Клубний дім "Діамант".
Нагадаємо, раніше в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що Дмитро Колесник є фігурантом корупційної справи народного депутата Анатолія Гунька, який, будучи головою ТСК ВР з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, за хабарі роздавав у користування землі Національної академії аграрних наук.
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