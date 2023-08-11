Владельца агрохолдинга "АСТ" Колесника внесли в базу "Миротворец" из-за связи с Медведчуком

Из-за связи с агробизнесом Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в базу "Миротворец" внесли владельца агрохолдинга "Аграрные Системные Технологии" (АСТ) Дмитрия Колесника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта.

Запись о Колеснике на сайте базы данных, на котором собрана информация о людях, связанных или работающих в пользу страны-агрессора, появилась 20 июля 2023 года.

В базу "Миротворец" Дмитрий Колесник внесен за "действия, направленные на финансирование российского агрессора" и "легализацию для этого средств, полученных преступным путем". Колесника обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, дело по факту которого возбуждено полицией 21 апреля 2022 года.

"Установлено, что к организации финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены и захвата государственной власти в Украине, а также изменения границ ее территории путем военного нападения вооруженных сил российской федерации причастны следующие лица: Колесник Дмитрий Викторович, Колесник Татьяна Викторовна и Амиров Александр Нударович", - говорится на сайте.

Как известно, Колесник является владельцем агрохолдинга "АСТ", в который входит около 50 агропредприятий, оформленных на его дочь Екатерину Колесник и сестру Татьяну Колесник. Среди них ООО "Дайвест", "Акрис-Агро", "Акрис-Инвест", "Акрис-Групп" и другие.

Ранее сообщалось, что часть предприятий Колесника зарегистрирована по одному адресу с агропредприятиями супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко и его партнера Тараса Козака в Киеве на улице Тулузы 11а. Кроме того, Екатерина Колесник является соучредителем предприятия Оксаны Марченко ООО ”Клубный дом "Бриллиант".

Напомним, ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что Дмитрий Колесник является фигурантом коррупционного дела народного депутата Анатолия Гунько, который, являясь председателем ВСК ВР по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, за взятки раздавал в пользование земли Национальной академии аграрных науч.