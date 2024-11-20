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Власник Telegram-каналу "Джокер" знявся з військового обліку з-за кордону, - ЗМІ

Середа 20 листопада 2024 18:53
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Власник Telegram-каналу "Джокер" знявся з військового обліку з-за кордону, - ЗМІ Фото: власник Telegram-каналу "Джокер" знявся з військового обліку (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Роман Кравець, якого вважають власником Telegram-каналу "Джокер", знявся з військового обліку. Однак в ті дні, коли його "списали" з армії, він нібито перебував за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Hromadske.

Як встановили журналісти Hromadske, Кравець до червня 2024 року виїжджав за кордон п’ять разів, а потім ще тричі. Спершу він виїжджав з України на підставі системи "Шлях", а пізніше почав використовувати так званий "білий квиток".

29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт та заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris

Фото: Кравець з дівчиною у Парижі (Hromadske)

Списався з-за кордону

Журналісти отримали довідку ВЛК про "списання" Кравця. У документі йдеться, що "солдат запасу Кравець" був визнаний непридатним до військової служби. Медичний огляд він проходив у Голосіївській ВЛК, яка 16 липня 2024 року і "списала" його з армії.

Як зауважили журналісти, на документі є позначка, що того ж дня Кравець ознайомився з рішенням ВЛК. Але журналісти стверджують, що Кравець з 20 червня до 20 липня був за кордоном. І це нібито підтверджується базою перетину кордону.

hromadske отримало документ, на якому написано: «солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби»

Фото: довідка ВЛК щодо Кравця (Hromadske)

Кравець, коментуючи Hromadske цю ситуацію, надав фото з проходження ВЛК, але вони були датовані травнем. А от чітко пояснити, як так вийшло, що він ознайомився з рішенням ВЛК, коли перебував за кордоном, він не зміг.

Зустріч з Богданом та Куршутовим

Крім того, журналісти встановили, що під час візиту до Австрії у вересні цього року Кравець зустрівся з київським підсанкційним бізнесменом Сеяром Куршутовим та колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом. Куршутова журналісти Hromadske називають власником Telegram-каналу "Тёмный рыцарь".

Усі троє підтвердили, що зустрічалися в Австрії, але її мети не назвали, лише віджартувались, що темою розмови були "продажні журналісти в Україні".

Після подорожі до Парижу, ми побачили Романа Кравця у товаристві Сеяра Куршутова та колишнього голови ОП Андрія Богдана у барі віденського готелю Ritz

Фото: зустріч Кравця, Куршутова та Богдана в Австрії (Hromadske)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що відомий львівський блогер Юра Скайф після "конфлікту" з ТЦК виїхав з України.

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