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Владелец Telegram-канала "Джокер" снялся с военного учета из-за границы, - СМИ

Среда 20 ноября 2024 18:53
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Владелец Telegram-канала "Джокер" снялся с военного учета из-за границы, - СМИ Фото: владелец Telegram-канала "Джокер" снялся с военного учета (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Роман Кравец, считающийся владельцем Telegram-канала "Джокер", снялся с военного учета. Однако в те дни, когда его "списали" из армии, он якобы находился за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Hromadske.

Как установили журналисты Hromadske, Кравец до июня 2024 выезжал за границу пять раз, а затем еще трижды. Сначала он выезжал из Украины на основании системы "Путь", а позже начал использовать так называемый "белый билет".

29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт та заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris

Фото: Кравец с девушкой в Париже (Hromadske)

Списался из-за границы

Журналисты получили справку ВВК о "списании" Кравца. В документе говорится, что "солдат запаса Кравец" был признан непригодным к военной службе. Медицинское освидетельствование он проходил в Голосеевской ВВК, которая 16 июля 2024 года и "списала" его из армии.

Как отметили журналисты, на документе есть отметка, что в тот же день Кравец ознакомился с решением ВВК. Но журналисты утверждают, что Кравец с 20 июня по 20 июля был за границей. И это якобы подтверждается базой пересечения границы.

hromadske получило документ, на котором написано: «солдат запаса Роман Кравец признан непригодным к военной службе»

Фото: справка ВЛК по Кравцу (Hromadske)

Кравец, комментируя Hromadske эту ситуацию, предоставил фото с прохождения ВЛК, но они были датированы маем. А вот четко объяснить, как получилось, что он ознакомился с решением ВЛК, когда находился за границей, он не смог.

Встреча с Богданом и Куршутовым

Кроме того, журналисты установили, что во время визита в Австрию в сентябре этого года Кравец встретился с киевским подсанкционным бизнесменом Сеяром Куршутовым и бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом. Куршутова журналисты Hromadske называют владельцем Telegram-канала "Тёмный рыцарь".

Все трое подтвердили, что встречались в Австрии, но ее цели не назвали, лишь отшутились, что темой разговора были "продажные журналисты в Украине".

После путешествия в Париж, мы увидели Романа Кравца в обществе Сеяра Куршутова и бывшего главы ОП Андрея Богдана в баре венской гостиницы Ritz

Фото: встреча Кравца, Куршутова и Богдана в Австрии (Hromadske)

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что известный львовский блогер Юра Скайф после "конфликта" с ТЦК уехал из Украины.

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