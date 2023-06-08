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Власник "Сенс Банку" про можливу націоналізацію: краще залишити приватним

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Четвер 08 червня 2023 18:42
Власник "Сенс Банку" про можливу націоналізацію: краще залишити приватним Фото: власник "Сенс Банку" закликав залишити банк у приватній власності (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Власник акцій "Сенс Банку" ABH Holdings SA (ABHH) вважає, що націоналізація банку є складною процедурою і його можна було б залишити у приватній власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ABHH.

Компанія зазначає, що вже досягла домовленостей з міжнародним інвестором щодо продажу 75,6% акцій "Сенс Банку". При цьому транзакція не передбачає отримання коштів особами, які перебувають під санкціями.

За інформацією ABHH, вона отримала правовий висновок про те, що санкції ЄС, США та Британії не забороняють їй укладати угоди з інвестором. Але, згідно із законодавством України, операції з активами підсанкційних осіб заборонені.

Тому, як зазначає компанія, для продажу активів "Сенс Банку" необхідне отримання дозволу від влади України, в тому числі рішення Ради нацбезпеки та оборони та зміни до указу президента.

"На думку ABHH, потенційний продаж досвідченому та надійному європейському інвестору значно більше відповідав би інтересам України", - сказано у пресрелізі.

"Сенс Банк"

Зазначимо, що "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк") є найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам. Його власники - олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Ще минулого тижня Верховна рада ухвалила закон, який спростить націоналізацію "Сенс банку". Він дозволяє передачу у власність держави банків, що належать підсанкційним особам.

Більш детально про банк можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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