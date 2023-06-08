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Владелец "Сенс Банка" о возможной национализации: лучше оставить частным

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 18:42
Владелец "Сенс Банка" о возможной национализации: лучше оставить частным Фото: владелец "Сенс Банка" призвал оставить банк в частной собственности (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Владелец акций "Сенс Банка" ABH Holdings S.A. (ABHH) считает, что национализация банка является сложной процедурой и его можно было бы оставить в частной собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ABHH.

Компания отмечает, что уже достигла договоренностей с международным инвестором о продаже 75,6% акций "Сенс Банка". При этом транзакция не предусматривает получения средств лицами, которые находятся под санкциями.

По информации ABHH, она получила правовое заключение о том, что санкции ЕС, США и Британии не запрещают ей заключать сделки с инвестором. Но, согласно законодательству Украины, операции с активами подсанкционных лиц запрещены.

Поэтому, как отмечает компания, для продажи активов "Сенс Банка" необходимо будет получение разрешения от властей Украины, в том числе решение Совета нацбезопасности и обороны и изменения в указ президента.

"По мнению ABHH, потенциальная продажа опытному и надежному европейскому инвестору значительно больше отвечала бы интересам Украины", - сказано в пресс-релизе.

"Сенс Банк"

Отметим, что "Сенс Банк" (ранее "Альфа-банк") - крупнейший в Украине банк, который принадлежит подсанкционным лицам. Его владельцы - олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Еще на прошлой неделе Верховная рада приняла закон, который упростит национализацию "Сенс банка". Он разрешает передачу в собственность государства банков, которые принадлежат подсанкционным лицам.

Более детально о банке можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Альфа-Банк Российская Федерация
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