Власник Формули-1 впритул підійшов до придбання іншої легендарної серії

Власник F1 невдовзі розширить присутність у світі перегонів завдяки придбанню елітної мотоциклетної серії. Перемовини між Liberty Media та організатором чемпіонатів MotoGP, WorldSBK та MotoE вийшли на фінішну пряму.

Dorna Sports погодилася продати права на володіння провідними мотоперегонами орієнтовно за 4 млрд доларів. На офіційне повідомлення про закриття угоди очікують перед Гран-прі США шосейно-кільцевих мотоперегонів 12-14 квітня. Фінансові деталі договори погодили кілька тижнів тому.

Сторони збиралися оголосити про продаж MotoGP перед першим етапом сезону в Катарі. Проте, від цих намірів довелося відмовитися на фоні побоювань про втручання Європейської комісії. Бюрократи можуть заморозити угоду з огляду на потенційну монополізацію ринку.

MotoGP у сезоні-2024

Чемпіонат стартував 10 березня, а закінчиться змагальний рік 17 листопада. У календарі залишився 21 гран-прі.

На першому етапі в Катарі тріумфував чинний чемпіон Франческо Баньяя з "Дукаті". Найбільша кількість гран-прі відбудеться в Європі (12). Уперше в історії змагання MotoGP прийматиме Казахстан (16 червня). Гран-прі Арагону повернеться в чемпіонат після річної паузи.

Торік у загальному заліку Баньяя випередив Хорхе Мартіна ("Пріма") та гонщика VR46 Марко Беццеккі. До старт сезону з календаря чемпіонату вилетіла Аргентина, бо гран-прі залишився без державного фінансування.