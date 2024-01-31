MotoGP втратив етап до старту сезону-2024

Організатори чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів відмовилися від проведення Гран-прі Аргентини цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Пелотон MotoGP у 2024 році не приїде до Термас-де-Ріо-Хондо. Промоутер етапу не зміг гарантувати повний спектр необхідних для проведення гран-прі послуг.

Перегони на трасі "Термас-де-Ріо-Хондо" потрапили в календар чемпіонату в 2014 році. З тих пір організатори встигли провести в Північній Аргентини 8 гран-прі. У 2020-2021 рр. етап випав із графіку MotoGP через пандемію COVID і руйнівної пожежі, що призвела до перебудови паддоку.

"Ця подія не буде замінена в календарі 2024 року. MotoGP сподівається повернутися до гонок у Термас-де-Ріо-Хондо в 2025 році", – йдеться в заяві менеджменту чемпіонату.

Проблеми Гран-прі Аргентини пов'язані з політикою. Новообраний президент Хав'єр Мілей вирішив змінити економічний курс держави. Одним із перших завдань на посаді він окреслив зменшення некритичних державних витрат.

MotoGP у сезоні-2024

Старт запланований на 10 березня, а закінчиться змагальний рік 17 листопада. У календарі залишився 21 гран-прі.

Перший етап прийме Катар. Найбільше гран-прі прийме Європа – 12. Уперше в історії змагання MotoGP прийматиме Казахстан (16 червня). Гран-прі Арагону повернеться в чемпіонат після річної паузи.

Чемпіонський титул захищатиме Франческо Баньяя з "Дукаті". Торік у загальному заліку він випередив Хорхе Мартіна ("Пріма") та гонщика VR46 Марко Беццеккі.