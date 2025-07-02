Власник брендів Jaffa та "Чудо-Чадо" програв справу щодо дострокового припинення ТМ

Деталі справи

Суперечка виникла після того, як ДЕСОККО ЛІМІТЕД подала заявку на реєстрацію нової торговельної марки "МА-МА" для товарів 5, 29 і 32 класів МКТП.

Однак Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій у своєму попередньому висновку від 24.05.2023 зазначив, що це позначення є схожим до ступеня змішування з уже зареєстрованою ТМ "МАМА" (свідоцтво № 157904 від 25.06.2012), що є підставою для відмови в реєстрації марки.

Намагаючись усунути цю перешкоду, ДЕСОККО ЛІМІТЕД звернулася до суду з вимогою достроково припинити дію свідоцтва на ТМ "МАМА". Позивач стверджував, що власник свідоцтва не використовував торговельну марку протягом останніх п'яти років для таких товарів 5-го класу МКТП як "дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; молочні порошки на дитяче харчування; продукти для дитячого харчування", що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва.

Натомість, відповідач довів, що з 2020 року діє ліцензійний договір з ТОВ "Гренландія НВП", яке фактично використовувало торговельну марку на продукції, упаковці, у рекламних матеріалах, а також у діловій документації.

Серед доказів - фотознімки упаковок, видаткові накладні, договори на виробництво продукції, документи щодо постачання дитячого молока й молочних сумішей під знаком "МАМА".

Суд встановив, що використання торговельної марки ліцензіатом (ТОВ "Гренландія НВП") вважається використанням ТМ самим власником свідоцтва.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, перед поданням заявки на реєстрацію позначення "МА-МА" компанія DESOKKO LIMITED, що є власником СП "Вітмарк-Україна", АТ "Одеський консервний завод дитячого харчування", мала б ретельно перевірити, чи не зареєстроване вже подібне позначення.

"У цьому випадку позивач намагався обійти правовласника через процедуру дострокового припинення дії свідоцтва, однак не зміг довести факт невикористання марки протягом 5 років. У цій справі суд обґрунтовано відмовив у достроковому припиненні дії свідоцтва на знак "МАМА", - додає він.