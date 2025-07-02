Верховний Суд остаточно відмовив компанії KAESER KOMPRESSOREN: про що мова

Верховний Суд ухвалив постанову у резонансній справі №910/14228/21 за позовом німецької компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до ТОВ "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, компанія вимагала визнати недійсними свідоцтва України на низку торговельних марок, що містять елемент "Sigma", та зобов’язати відповідачів внести відповідні зміни до реєстрів і заборонити використання цих знаків.

Суть справи

Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE, власник міжнародної торговельної марки "Sigma", стверджувала, що українські свідоцтва на знаки "Сігма Інжиніринг", "Сигма Инжиниринг" та "Sigma Engineering" для товарів (машини, верстати, компресори тощо) є схожими до ступеня змішування з її брендом. Позивач вважав, що це може ввести споживача в оману щодо виробника товару, а також порушує умови охорони прав на знаки для товарів і послуг, визначені законом.

Однак суди всіх інстанцій, зокрема й Верховний Суд, дійшли висновку, що схожість недостатня для визнання знаків недійсними, а ймовірність введення в оману - не доведена.

Думка юриста

Рішення Верховного Суду є остаточним і ставить крапку у багаторічному спорі між німецьким виробником та українською компанією. Воно підтверджує, що реєстрація та використання торговельних марок "Сігма Інжиніринг", "Сигма Инжиниринг" та "Sigma Engineering" не порушує прав міжнародного власника бренду "Sigma" у межах України, коментує юрист Клим Братківський.

"Це рішення демонструє, що навіть наявність міжнародної реєстрації не гарантує автоматичного визнання схожих знаків недійсними. Суд чітко вказав: якщо позначення не є тотожним або не викликає у споживача хибних асоціацій щодо походження товару, правова охорона може бути надана такому позначенню. Важливо, що при проведенні експертизи на схожість, необхідно знак оцінювати в цілому, а не лише його окремі елементи, як-от слово "Sigma", - додає юрист.