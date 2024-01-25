Власна логістика та багаторівнева система контролю: як мережа АЗК UPG гарантує високу якість пального

Не секрет, що, наповнюючи бак авто якісним пальним, водії завжди обирають упевненість. Адже від цього залежить, як мине запланована поїздка. Гарне пальне знижує витрати на сервісне обслуговування та поліпшує роботу двигуна. Тому саме якість називають фундаментом бренду UPG.

Компанія однією з перших розпочала співпрацю з європейськими виробниками пального та налагодила безперебійні поставки в Україну. Відкрила нові напрямки на міжнародному ринку, імпортувавши дизель та газ зі США вперше в історії країни. Здійснила перші поставки нафтопродуктів із високотехнологічних заводів країн Близького Сходу.

Власна логістика (фото: пресофіс АЗК UPG)

Дбаючи про своїх клієнтів, UPG продовжує нарощувати обсяги та завозити в Україну нафтопродукти виключно зі зразковими технічними характеристиками. На АЗК мережі завжди можна придбати А-95, дизель, газ, а також високооктановий бензин upg95 та upg100. Усі ці продукти відповідають стандарту Євро-5 та забезпечують ідеальну роботу двигуна незалежно від класу авто.

Ключову роль у забезпеченні відмінної якості пального в UPG відіграє багаторівнева система контролю: це і лабораторні дослідження проб кожної партії, і захисне пломбування бензовозів, і постійне чищення паливних резервуарів. Кожна партія продукту має власний сертифікат та паспорт якості.

"Компетентність нашої лабораторії визнана на міжнародному рівні. Обладнання, приміщення, ведення технічних записів тощо — усе відповідає вимогам, які передбачає цей стандарт. Наші фахівці також проходять акредитацію, постійно навчаються, підвищують компетентність", — розповідають у компанії.

Власна лабораторія з контролю якості (фото: пресофіс АЗК UPG)

Так дизельне пальне має відповідати не менш як дев’ятнадцяти показникам, бензин – п’ятнадцяти, а газ — десяти. Спочатку відібрана проба вноситься до спеціального реєстру, а вже далі проходить повний цикл: від аналізування до 45-денного зберігання. Таке тривале зберігання — ще одна вимога ДСТУ. Робиться це на випадок імовірних спорів. Тобто коли у споживача виникає сумнів щодо якості пального, ця проба передається до незалежної лабораторії, яка й виносить кінцевий вердикт.

У середньому для аналізу однієї проби фахівці витрачають близько семи годин. На дизельне пальне йде до чотирьох годин, а найменше часу потребує дослідження проби газу — орієнтовно три з половиною години. Водночас за потреби тут роблять і експрес-аналізи.

"Роль лабораторії у моніторингу якості пального дуже важлива. Протягом місяця проводимо десятки досліджень. Цього літа, наприклад, за місяць ми перевіряли на відповідність більше сорока проб газу. Бензину — в середньому десять аналізів. Це клопітка робота, але лише так зможемо бути впевненими, що пропонуємо клієнтам найкраще", — розповіли у лабораторії компанії.

Саме завдяки багаторівневій системі контролю, наповнюючи бак авто на будь-якому АЗК UPG, водії отримують стовідсотково відмінну якість пального.

Не менш важливі для водіїв і ціни на пальне. На стелах UPG вони завжди приємно тішать, адже одні з найлояльніших на ринку завдяки власній логістиці. Мережа UPG має термінал із перевалки та зберігання нафтопродуктів у Європі, а сотні бензовозів безперебійно доправляють пальне в кожен куточок країни.

Власний термінал із перевалки та зберігання нафтопродуктів (фото: пресофіс АЗК UPG)

У клієнтів мережі, які стали учасниками програми лояльності UPGgood, є можливість заправлятися вигідно й заощаджувати, накопичуючи бонуси, які потім можна використати на наступні покупки в мережі.

Високоякісне перевірене пальне, комплексний сервіс, затишок та найсмачніші страви VIVO cafe – це все про UPG, мережу АЗК, якій довіряють і де все робиться з турботою про комфорт та безпеку клієнтів.