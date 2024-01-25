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Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива

Сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива (фото: пресс-офис АЗК UPG)
 

Не секрет, что, наполняя бак авто качественным топливом, водители всегда выбирают уверенность. Ведь от этого зависит, как пройдет запланированная поездка. Хорошее топливо снижает затраты на обслуживание и улучшает работу двигателя. Поэтому именно качество называют фундаментом бренда UPG.

Компания одной из первых начала сотрудничество с европейскими производителями топлива и наладила бесперебойные поставки в Украину. Открыла новые направления на международном рынке, импортировав дизель и газ из США впервые в истории страны. Осуществила первые поставки нефтепродуктов с высокотехнологичных заводов стран Ближнего Востока.

Собственная логистика (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Заботясь о своих клиентах, UPG продолжает наращивать объемы и ввозить в Украину нефтепродукты исключительно с примерными техническими характеристиками. На АЗК сети всегда можно купить А-95, дизель, газ, а также высокооктановый бензин upg95 и upg100. Все эти продукты соответствуют стандарту Евро-5 и обеспечивают идеальную работу двигателя, независимо от класса авто.

Ключевую роль в обеспечении отличного качества топлива в UPG играет многоуровневая система контроля: это и лабораторные исследования проб каждой партии, и защитная пломбировка бензовозов, и постоянная чистка топливных резервуаров. Каждая партия продукта имеет свой сертификат и паспорт качества.

"Компетентность нашей лаборатории признана на международном уровне. Оборудование, помещение, ведение технических записей и т.д. — все отвечает требованиям, предусмотренным настоящим стандартом. Наши специалисты также проходят аккредитацию, постоянно учатся, повышают компетентность", – рассказывают в компании.

Собственная лаборатория контроля качества (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Так дизельное топливо должно соответствовать не менее девятнадцати показателям, бензин – пятнадцати, а газ – десяти. Сначала отобранная проба вносится в специальный реестр, а дальше проходит полный цикл: от анализирования до 45-дневного хранения. Такое длительное хранение – еще одно требование ДСТУ. Делается это на случай вероятных споров. То есть, когда у потребителя возникает сомнение в качестве топлива, эта проба передается в независимую лабораторию, которая и выносит конечный вердикт.

В среднем для анализа одной пробы специалисты тратят около семи часов. На дизельное топливо уходит до четырех часов, а меньше всего времени требует исследования пробы газа — ориентировочно три с половиной часа. При необходимости здесь делают и экспресс-анализы.

"Роль лаборатории в мониторинге качества топлива очень важна. В течение месяца проводим десятки исследований. Этим летом, например, за месяц мы проверяли на соответствие более сорока проб газа. Бензина – в среднем десять анализов. Это кропотливая работа, но только так мы сможем быть уверены, что предлагаем клиентам лучшее", — рассказали в лаборатории компании.

Именно благодаря многоуровневой системе контроля, наполняя бак авто на любом АЗК UPG, водители получают стопроцентно отличное качество топлива.

Не менее важны для водителей и цены на топливо. На стелах UPG они всегда приятно радуют, ведь они одни из самых лояльных на рынке благодаря своей логистике. Сеть UPG имеет терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов в Европе, а сотни бензовозов бесперебойно доставляют топливо в каждый уголок страны.

Собственный терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов (фото: пресс-офис АЗК UPG)

У клиентов сети, ставших участниками программы лояльности UPGgood, есть возможность заправляться выгодно и экономить, накапливая бонусы, которые можно потом использовать на последующие покупки в сети.

Высококачественное проверенное топливо, комплексный сервис, уют и вкуснейшие блюда VIVO cafe – это все о UPG. Сеть АЗК, которой доверяют и где все делается с заботой о комфорте и безопасности клиентов.

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