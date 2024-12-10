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Власна ядерна зброя чи НАТО: українці назвали найкращі гарантії безпеки

Фото: Українці вірять лише у власну ядерну зброю та НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування на замовлення центру "Нова Європа".

Інші варіанти гарантування безпеки є менш популярними. Так, в ефективність оборонного союзу зі США вірить 11,2%, покладатися на миротворців ООН готові 8,9% українців, а в ефективність військ європейських країн на території України вірить ще менше респондентів - лише 6,4%.

"Майже однаковий показник щодо розробки української ядерної зброї і членства в НАТО може демонструвати боротьбу двох головних підходів  між суверенізованим підходом щодо посилення безпеки і вірою в колективну оборону", - зазначають автори дослідження.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних. За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі, проти - 10%.

Раніше видання The Times повідомило, Україна може відновити ядерну зброю протягом декількох місяців, якщо обраний президент США Дональд Трамп припинить військову допомогу Києву.

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Ядерна зброяНАТО