Собственное ядерное оружие или НАТО: украинцы назвали лучшие гарантии безопасности

Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны. Так, в эффективность оборонного союза с США верят 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верит еще меньше респондентов – лишь 6,4%.

"Почти одинаковый показатель разработки украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", - отмечают авторы исследования.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.