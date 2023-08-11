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"Влаштувався вчитися": цивільні намагаються уникнути мобілізації в армію РФ (перехоплення)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Цивільні обговорюють між собою, як би уникнути мобілізації в армію Росії. Вони розглядають варіанти отримання фіктивних довідок про навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Мобілізація у РФ

"Ось чекаємо, аби прийшли і куди-небудь, щось вже вирішилось. А у мене 30 вересня повістка", - йдеться у розмові.

Аби уникнути мобілізації, хлопцю радять взяти чужу довідку про навчання.

Втрати окупантів

Також цивільні обговорили втрати російських військових на фронті.

"Я вчора прочитала, що Дімона жінка написала в чаті, що Якута загинув. Ми всі в шоку, ми ж не знали", - додала жінка.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

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