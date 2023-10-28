Влаштували "російську рулетку". Федоров розповів про епідемію COVID в окупації
На тимчасово окупованих територіях України розвивається епідемія коронавірусу. Терористи влаштували "російську рулетку" в медичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"В тимчасово окупованих територіях продовжуються проблеми з медициною. Сьогодні розпочалась епідемія коронавірусу. Від тієї вакцини, яку ворог вводить мешканцям - останні помирають. Сьогодні можемо констатувати той факт, що за останній тиждень щонайменше 4 людини померли від вакцинації", - розповів Федоров.
Зокрема міський голова Мелітополя додав, що ворог привозить в окупацію лікарів здебільшого у військові шпиталі. Інші ж перебувають в міських лікарнях протягом коротких термінів, оскільки бояться перебувати там довше.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру національного спротиву, невдалі спроби штурму росіян обернулись для терористів переповненими моргами в Донецьку. Внаслідок цього в місті існує загроза епідемічного спалаху інфекції.
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