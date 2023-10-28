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Устроили "русскую рулетку". Федоров рассказал об эпидемии COVID в оккупации

Суббота 28 октября 2023 18:36
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Устроили "русскую рулетку". Федоров рассказал об эпидемии COVID в оккупации Фото: Устроили "русскую рулетку". Федоров рассказал об эпидемии COVID в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях Украины развивается эпидемия коронавируса. Террористы устроили "русскую рулетку" в медицинской сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Во временно оккупированных территориях продолжаются проблемы с медициной. Сегодня началась эпидемия коронавируса. От той вакцины, которую враг вводит жителям - последние умирают. Сегодня можем констатировать тот факт, что за последнюю неделю по меньшей мере 4 человека умерли от вакцинации", - рассказал Федоров.

В частности городской голова Мелитополя добавил, что враг привозит в оккупацию врачей в основном в военные госпитали. Другие же находятся в городских больницах в течение коротких сроков, поскольку боятся находиться там дольше.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Центра национального сопротивления, неудачные попытки штурма россиян обернулись для террористов переполненными моргами в Донецке. В результате в городе существует угроза эпидемической вспышки инфекции.

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