Устроили "русскую рулетку". Федоров рассказал об эпидемии COVID в оккупации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Во временно оккупированных территориях продолжаются проблемы с медициной. Сегодня началась эпидемия коронавируса. От той вакцины, которую враг вводит жителям - последние умирают. Сегодня можем констатировать тот факт, что за последнюю неделю по меньшей мере 4 человека умерли от вакцинации", - рассказал Федоров.

В частности городской голова Мелитополя добавил, что враг привозит в оккупацию врачей в основном в военные госпитали. Другие же находятся в городских больницах в течение коротких сроков, поскольку боятся находиться там дольше.