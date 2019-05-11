Власенко сказал, кто определит дату инаугурации Зеленского, если парламент не сможет

В случае, если парламент не сможе определить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, тогда это делает глава Верховной Рады. Об этом народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко сообщил в прямом эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, Петр Порошенко затягивает передачу власти новому президенту и делает выгодные ему шаги.

"20 дней назад страна проголосовала на президентских выборах. 73% Украины проголосовало за изменения в стране. И все это время не происходит никаких изменений. 20 дней страны продолжает жить "по-новому" имени Петра Порошенко с раздачей «праздничных слонов» на выходе, по назначению судей с Roshen и рассказами, что это, предоставляется, такая помощь Зеленскому", - возмутился он.

По мнению политика, парламент как можно быстрее должен определиться с датой вступления на должность Зеленского.

По словам Сергея Власенко, на сегодня в ситуации, когда Украина стоит перед такими весомый вызов, люди ждут от новоизбранного президента быстрых практических шагов по изменению политики, которую 5 лет проводили в Украине.

"А для этого нужно как можно быстрее проголосовать дату инаугурации", - сказал представитель "Батькивщины".