Власенко назначен докладчиком СЕ по вопросам политответственности за использование офшоров

Фото: Сергей Власенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доклад Власенко будет касаться обобщения практики политответственности за использование офшоров

Народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко назначили докладчиком Совета Европы по вопросам политической ответственности за использование политиками оффшорных компаний и оффшорных схем для уклонения от уплаты налогов. Соответствующее решение было принято в четверг, 13 декабря, на заседании юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил Власенко, ПАСЕ считает оффшорные компании и схемы наиболее опасным способом сокрытия коррупции и отмечает, что использование таких схем политиками разрушает веру в государственные институты.

"Об этом свидетельствует сам факт признания Ассамблеей необходимости упорядочения и политической ответственности политиков за использование офшорных схем", - сказал он.

Доклад Сергея Власенко будет касаться обобщения практики политической ответственности за использование политиками оффшорных схем.

Нардеп напомнил про случай с премьер-министром Исландии, который был разоблачен в деле Панамских бумаг и который сразу подал в отставку.

"Это является примером реакции европейского политика на разоблачение коррупции", сказал политик.

Как отмечается, сегодня Власенко находится на заседании Венецианской комиссии как представитель ПАСЕ.