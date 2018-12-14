Власенка призначили доповідачем РЄ з питань полівідповідальності за використання офшорів

Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доповідь Власенка стосуватиметься узагальнення практики політвідповідальності за використання офшорів

Народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Власенка призначили доповідачем Ради Європи з питань політичної відповідальності за використання політиками офшорних компаній та офшорних схем для ухиляння від сплати податків. Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 13 грудня, на засіданні юридичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє прес-служба партії.

Як зазначив Власенко, ПАРЄ вважає офшорні компанії та схеми найбільш небезпечним способом приховування корупції та наголошує, що використання таких схем політиками руйнує віру в державні інституції.

"Про це свідчить сам факт визнання Асамблеєю необхідності впорядкування та політичної відповідальності політиків за використання офшорних схем", - сказав він.

Доповідь Сергія Власенка стосуватиметься узагальнення практики політичної відповідальності за використання політиками офшорних схем.

Нардеп нагадав про випадок з прем‘єр-міністром Ісландії, якого було викрито у справі Панамських паперів і який одразу подав у відставку.

"Це є прикладом реакції європейського політика на викриття корупції", сказав політик.

Як зазначається, сьогодні Власенко перебуває на засіданні Венеціанської комісії як представник ПАРЄ.