Влагозащита Apple iPhone Xs и Xs Max

Одно из ключевых отличий флагманов Apple iPhone Xs и Xs Max от своих предшественников – улучшенный класс влагозащиты. Новые смартфоны получили сертификацию IP68, которая допускает их погружение на глубину до 2 м на 30 минут. Но даже несмотря на эту особенность, устройства не застрахованы от повреждений из-за длительного воздействия влаги. И в таких случаях поможет только ремонт IPhone XS.

Благодаря экспертам SMART Service узнали, какие элементы флагманских смартфонов уязвимы к жидкостям, и что делать, если ваш телефон попал в воду.

ТОП-3 уязвимых мест влагозащиты IPhone Xs и Xs Max

Наиболее слабые элементы флагманов по части защиты от влаги:

Lightning-разъем. Разработчики предусмотрели защиту порта от попадания жидкостей через корпус, но не оснастили его прикрывающей подвижной деталью. Поэтому разъем для кабеля уязвим для внешних проникновений.

Слот SIM-карты. Элемент не отличается высокой герметичностью – в роли защиты тут только резиновая прокладка. При частой замене карты прокладка быстро растянется, что существенно снизит ее влагозащитные качества.

Стереодинамики. Традиционно уязвимые места в смартфонах из-за открытости конструкции.

Независимо от того, какой элемент IPhone Xs или Xs Max был поврежден из-за влаги, стандартная гарантия не предполагает бесплатное обслуживание смартфона, попавшего в воду.

Стоит ли ремонтировать iPhone своими руками?

Если ваш iPhone попал в воду, первым делом выполните следующие действия:

Выключите смартфон во избежание короткого замыкания.

Снимите чехол и защитную пленку с экрана.

Аккуратно вытрите влагу впитывающей салфеткой.

По возможности извлеките аккумулятор и SIM-карту.

С помощью салфетки постарайтесь удалить жидкость из разъемов.

А после этого обратитесь в сервисный центр. Не стоит рисковать и пробовать отремонтировать смартфон самостоятельно – это чревато еще более серьезными последствиями. Если начнете сушить IPhone бытовым прибором, можете загнать капли воды внутрь, что приведет к повреждению материнской платы. И даже если вся влага внутри высохнет, останутся соли, которые начнут постепенно разъедать радиоэлементы.

Смартфон может начать работать после сушки, но коррозионные процессы внутри устройства не остановятся. И в результате поврежденные детали будут медленно терять свою работоспособность.

Почему лучше обратиться в сервис?

Только оперативная профессиональная помощью позволит восстановить функциональность iPhone после воздействия воды. Квалифицированный специалист сможет определить те неполадки, которые не видны обычному пользователю, тем самым минимизировав последствия утопления.

Мастер с помощью специальных инструментов разберет телефон, устранит всю влагу и конденсат, а также обработает внутренние элементы средствами для защиты от коррозии. Только опытный профессионал сможет выполнить диагностику всех деталей смартфона и в случае неисправностей произвести их ремонт или замену.

Масштаб негативных последствий попадания влаги в iPhone не всегда очевиден, поэтому лучше обратиться в сервисный центр, чтобы обезопасить себя от внезапного выхода телефона из строя.