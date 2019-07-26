Вологозахист Apple iPhone Xs і Xs Max

Одне з ключових відмінностей флагманів Apple iPhone Xs і Xs Max від своїх попередників - покращений клас вологозахисту. Нові смартфони отримали сертифікацію IP68, яка допускає їх занурення на глибину до 2 м на 30 хвилин. Але навіть незважаючи на цю особливість, пристрої не застраховані від ушкоджень через тривалого впливу вологи. І в таких випадках допоможе тільки ремонт IPhone XS.

Завдяки експертам SMART Service дізналися, які елементи флагманських смартфонів уразливі до рідин, і що робити, якщо ваш телефон потрапив в воду.

ТОП-3 вразливих місць вологозахисту IPhone Xs і Xs Max

Найбільш слабкі елементи флагманів у галузі охорони від вологи:

Lightning-роз'єм. Розробники передбачили захист порту від попадання рідин через корпус, але не оснастили його прикриває рухомий деталлю. Тому роз'єм для кабелю вразливий для зовнішніх проникнень.

Слот SIM-карти. Елемент не відрізняється високою герметичністю - в ролі захисту тут тільки гумова прокладка. При частої заміни карти прокладка швидко розтягнеться, що істотно знизить її вологозахисні якості.

Стереодинаміки. Традиційно вразливі місця в смартфонах через відкритості конструкції.

Незалежно від того, який елемент IPhone Xs або Xs Max був пошкоджений через вологу, стандартна Гарантія не передбачає безкоштовне обслуговування смартфона, який потрапив у воду.

Чи варто ремонтувати iPhone своїми руками?

Якщо ваш iPhone потрапив в воду, насамперед виконайте такі дії:

Вимкніть смартфон, щоб уникнути короткого замикання.

Зніміть чохол і захисну плівку з екрану.

Акуратно витріть вологу вбирає серветкою.

По можливості виймайте акумулятор і SIM-карту.

За допомогою серветки постарайтеся видалити рідину з роз'ємів.

А після цього зверніться у сервісний центр. Не варто ризикувати і пробувати відремонтувати смартфон самостійно - це загрожує ще більш серйозними наслідками. Якщо почнете сушити IPhone побутовим приладом, можете загнати краплі води всередину, що може призвести до пошкодження материнської плати. І навіть якщо вся волога всередині висохне, залишаться солі, які почнуть поступово роз'їдати радіоелементи.

Смартфон може почати працювати після сушки, але корозійні процеси всередині пристрою не зупиняться. І в результаті пошкоджені деталі будуть повільно втрачати свою працездатність.

Чому краще звернутися в сервіс?

Тільки оперативна професійна допомогою дозволить відновити функціональність iPhone після впливу води. Кваліфікований фахівець зможе визначити ті неполадки, які не видно звичайному користувачеві, тим самим мінімізувавши наслідки утоплення.

Майстер за допомогою спеціальних інструментів розбере телефон, усуне всю вологу і конденсат, а також обробить внутрішні елементи засобами для захисту від корозії. Тільки досвідчений професіонал зможе виконати діагностику всіх деталей смартфона і в разі несправностей зробити їх ремонт або заміну.

Масштаб негативних наслідків потрапляння вологи в iPhone не завжди очевидний, тому краще звернутися в сервісний центр, щоб убезпечити себе від раптового виходу телефону з ладу.