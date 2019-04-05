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Владислав Мангер до сих пор без электронного браслета

Новости » Политика    05.04.2019 - 00:29
Владислав Мангер до сих пор без электронного браслета
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер выразил надежду, что 5 апреля ему наденут электронный браслет

Подозреваемый в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислав Мангер после решения суда до сих пор без электронного браслета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли Владислав Мангер на себе электронный браслет, он сказал: "Со мной связывались представители полиции, которые занимаются браслетами, я думаю что на завтра он будет у меня на руке".

"Сегодня были суды... был суд в 14:00, в 15:30... [в полиции] объяснили тем, что еще не получили решение суда", - сказал Мангер.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева ходатайство стороны обвинения относительно Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, постановил удовлетворить частично.

Судья принял решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязали носить электронный браслет.

Судья отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы города Херсона без разрешения, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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