ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Владислав Мангер досі без електронного браслета

Новини » Політика    05.04.2019 - 00:29
Владислав Мангер досі без електронного браслета
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер висловив сподівання, що 5 квітня йому вдягнуть електронний браслет

Підозрюваний у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислав Мангер після рішення суду досі без електронного браслета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, відповідаючи на питання журналіста про те, чи має Владислав Мангер на собі електронний браслет, він сказав: "Зі мною зв'язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю що на завтра він буде в мене на руці".

"Сьогодні були суди... був суд о 14:00, о 15:30... [у поліції] пояснили тим, що ще не отримали саме рішення суду", - сказав Мангер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва клопотання сторони обвинувачення щодо Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, ухвалив задовольнити частково. 

Суддя ухвалила рішення не арештовувати Владислава Мангера, але зобов’язала носити електронний браслет.

Суддя зазначила, що Мангер повинен прибувати до слідчого та прокурора за викликом, не виїжджати за межі міста Херсону без дозволу, повідомляти про зміну місця перебування, здати на зберігання прокурору свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Суд відхилив клопотання про зменшення застави Мангеру Вбивство Гандзюк: суд зобов'язав Мангера носить електронний браслет
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України преступленияэлектронный браслетКатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся