Володимир Кличко став радником президента WBA

Українець став консультантом Жілберто Мендоси
Український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоси. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
Володимир буде технічним консультантом керівника WBA. Крім Кличко радниками Мендоси стали Олівер Гомес - головний юрисконсульт, Франциско Піна - фінансист, Джозеф Естуанік - відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який буде юридичним радником.
El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, dio a conocer a los miembros del Directorio del organismo más antiguo en regir el pugilismo rentado. https://t.co/oFNiL2j87b #wbaboxing pic.twitter.com/y47OxB57do— WBA Boxing (@WBABoxing) April 1, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Кличко провів переговори про можливість провести три заключних бою.
Востаннє Володимир виходив на ринг у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного бою його відокремлювали лічені секунди.