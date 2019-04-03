Володимир Кличко став радником президента WBA

Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Українець став консультантом Жілберто Мендоси

Український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоси. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Володимир буде технічним консультантом керівника WBA. Крім Кличко радниками Мендоси стали Олівер Гомес - головний юрисконсульт, Франциско Піна - фінансист, Джозеф Естуанік - відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який буде юридичним радником.

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, dio a conocer a los miembros del Directorio del organismo más antiguo en regir el pugilismo rentado. https://t.co/oFNiL2j87b #wbaboxing pic.twitter.com/y47OxB57do — WBA Boxing (@WBABoxing) April 1, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Кличко провів переговори про можливість провести три заключних бою.

Востаннє Володимир виходив на ринг у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного бою його відокремлювали лічені секунди.