Владимир Кличко весной может вернуться на ринг

Фото: Владимир Кличко (klitschko-brothers.com)

Такую информацию озвучил британский журналист Стив Банс

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко может вернутся на профессиональный ринг. По информации британского журналиста Стива Банса, которую он озвучил в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing, легендарный украинский супертяжеловес может провести бой на стадионе Wembley 13 апреля.

Именно на эту дату запланирован бой нынешнего обладателя титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, однако, по словам Банса, британский боксер может уступить свой ивент Владимиру, взамен на противостояние против американца Джаррелла Миллера в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

"Мне по-прежнему кажется, что Джошуа собирается драться с Миллером в Америке. Его апрельский бой на Уэмбли будет перенесен, либо на его месте будет другой большой поединок. Я слышу достаточно много разговоров о новом бое. Владимир Кличко собирается возвращаться, он хочет опять драться", - сказал Банс.

Со слов журналиста, пока нет конкретики о возможном сопернике украинца.

"Его имя связывают с "большим британским супертяжеловесом". Это не Фьюри, не Джошуа, но именно тот поединок, который мы можем увидеть 13 апреля. Это одна из тех сумасшедших битв, которая может начать этот славный год. Да, это могут быть и фейковые новости, но они могут оказаться реальными. Пока что это все слухи", - добавил Банс.

Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа. Позже Кличко признался, что от повторного боя его отделяли считанные секунды.

В декабре 2018 года промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.